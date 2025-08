Vlahovic Milan: contatti nelle scorse ore, i bianconeri vogliono arrivare a una conclusione! Le ultimissime

Vlahovic Milan: ci sono stati contatti nelle scorse ore, i bianconeri vogliono arrivare a una conclusione breve! Le ultimissime

Agosto si preannuncia come il mese cruciale per il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, attualmente in forza alla Juventus. Dopo settimane di stallo, la trattativa per il suo trasferimento al Milan ha finalmente imboccato una fase operativa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri si sono registrati nuovi contatti concreti tra i due club, con l’intento condiviso di trovare un accordo passo dopo passo.

Vlahovic vuole il Milan: la volontà del giocatore è chiara

A tenere viva una trattativa complessa dal punto di vista economico è la determinazione del giocatore. Vlahovic, reduce da una stagione altalenante in bianconero, vede nel Milan l’opportunità ideale per rilanciarsi sotto la guida di Massimiliano Allegri, tecnico toscano noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti. Nonostante le dichiarazioni del direttore generale juventino Damien Comolli, che ha ribadito che il giocatore partirà solo alle condizioni imposte dal club, la realtà è che la Juventus ha necessità di chiudere l’operazione entro fine mese per evitare complicazioni di bilancio.

Prezzo e ingaggio: si lavora a un compromesso

I colloqui tra Juventus e Milan si concentrano ora sulla definizione di un compromesso economico. Per il cartellino, si ipotizza una cifra tra i 10 e i 20 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili. Sul fronte dell’ingaggio, considerato oneroso per le casse rossonere, si valuta l’ipotesi di una buonuscita da parte della Juventus, utile a facilitare l’intesa tra le parti.

Milan unico interlocutore: fumata bianca possibile

Con nessun altro club attualmente in corsa, il Milan resta l’unico interlocutore concreto. La volontà di Vlahovic, la necessità della Juventus di cedere e l’interesse rossonero convergono verso una possibile conclusione positiva. La trattativa resta complessa, ma i presupposti per una fumata bianca ci sono tutti.