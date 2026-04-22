Serie A
Vlahovic non coinvolto nell’inchiesta escort Milano: rettifica dopo le notizie circolate nelle ultime ore
Vlahovic non è coinvolto nell’inchiesta escort Milano: rettifica dell’Avvocato dell’attaccante della Juventus dopo le notizie circolate nelle ultime ore
Nelle ultime ore è emerso il nome di Dusan Vlahovic tra i possibili giocatori di Serie A coinvolti nell’inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di escort legato alla movida cittadina. Da rettifica dell’Avvocato Margherita Nuzzo, il giocatore della Juventus non è assolutamente coinvolto in tale inchiesta.
Di seguito riportata la rettifica testuale ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948: «L’Avv. Margherita Nuzzo, legale del signor Dusan Vlahović, precisa che il giocatore non è in alcun modo coinvolto nell’inchiesta citata. L’accostamento del suo nome e della sua immagine all’inchiesta è totalmente improprio e privo di qualsiasi fondamento».
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