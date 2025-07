Vlahovic, quale sarà il futuro dell'attaccante bianconero? Spunta una rivale storica - Calcio News 24

Vlahovic al centro del mercato: tra stallo rinnovo e ombre nerazzurre. La situazione attuale

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus. Da mesi, infatti, non si registrano passi avanti concreti sul fronte del rinnovo contrattuale del bomber serbo, alimentando sempre più dubbi sul proseguimento della sua avventura in bianconero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i contatti tra la dirigenza juventina e l’entourage del giocatore si sono notevolmente diradati, al punto che oggi non si parla più di dialogo costante. Una situazione che lascia aperto lo scenario di un possibile divorzio tra le parti.

Non si tratta soltanto di una questione economica. L’accordo sul rinnovo di Vlahovic non è mai realmente decollato e i segnali di distensione tra le parti sembrano ancora lontani. In questo clima di incertezza, si inserisce un’indiscrezione che sta già facendo discutere: Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter, avrebbe avuto più di un incontro con Darko Ristic, agente del numero 9 bianconero. Nessuna conferma ufficiale, certo, ma le voci di un possibile interesse dell’Inter per Vlahovic stanno già scuotendo l’ambiente.

Da Torino, la Juventus prova a mantenere la calma e smentisce qualsiasi attrito con il giocatore o il suo procuratore. Tuttavia, il silenzio prolungato tra le parti alimenta sospetti. La società bianconera, pur ritenendo Vlahovic un elemento centrale del progetto tecnico, è consapevole che una sua cessione – se ben monetizzata – potrebbe portare una preziosa plusvalenza utile per sistemare i conti e finanziare nuovi innesti.

Marotta, dal canto suo, osserva la situazione senza fretta, fedele al suo stile prudente e riservato. Tuttavia, l’Inter rimane vigile e pronta a cogliere eventuali opportunità, soprattutto se la Juventus decidesse davvero di mettere Vlahovic sul mercato. Con l’apertura ufficiale della finestra estiva, anche le voci più deboli potrebbero trasformarsi in trattative concrete.

La situazione resta fluida, ma una cosa è certa: Vlahovic è destinato a essere uno dei protagonisti del calciomercato estivo. Che resti a Torino, o che prenda la via di Milano o di un’altra grande piazza europea, il suo nome continuerà a far parlare di sé nelle prossime settimane.