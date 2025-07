Vogliacco: «Ho superato un brutto periodo Devo dire grazie a Chivu, è un grande uomo. Io e il Genoa? Non dipende da me, ma sono certo di una cosa» - Calcio News 24

Vogliacco, difensore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Ecco le sue parole

Finalmente un sospiro di sollievo, la fine di un incubo durato mesi. Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, è stato prosciolto da ogni accusa nel filone “Benevento-bis” del caso scommesse. Il suo deferimento, avvenuto ad aprile con l’accusa di aver piazzato scommesse su eventi calcistici su circuiti legali – una pratica comunque vietata ai tesserati dal Codice di Giustizia Sportiva – aveva gettato un’ombra sulla sua carriera e sulla sua serenità. Ora che anche la Procura Federale ha rinunciato a ricorrere in appello, il calciatore può finalmente mettersi alle spalle un periodo che lui stesso definisce di «tanta angoscia e rabbia».

Mg Genova 17/08/2024 – campionato di calcio serie A / Genoa-Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Alessandro Vogliacco

In questa lunga intervista, Vogliacco si apre per la prima volta, parlando del calvario vissuto, della forza trovata nella sua famiglia e del suo futuro, che riparte con orgoglio dalla maglia del Genoa dopo il prestito di sei mesi al Parma, dove ha trovato la fiducia di un altro grande ex difensore dell’Inter come Christian Chivu. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport.

UNA DOCCIA FREDDA E L’INNOCENZA DIMOSTRATA – «È arrivata una segnalazione su qualcosa di cui non sapevo l’esistenza. Per me è stata una doccia fredda. Però grazie alle persone e ai professionisti che mi hanno affiancato sono riuscito subito ad avere un quadro limpido della situazione e siamo riusciti a dimostrare la mia innocenza».

LA LEZIONE SULLA RESPONSABILITÀ – «Come uomini e come calciatori dobbiamo essere responsabili e non prendere nulla con leggerezza. Bisogna rispettare le regole e stare attenti».

Db Genova 18/10/2022 – Coppa Italia / Genoa-Spal / foto Daniele Buffai/Image Sport nella foto: Alessandro Vogliacco

I RINGRAZIAMENTI SPECIALI – «La mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e ha sempre creduto nella mia innocenza. Il mio procuratore, Michelangelo Minieri, e i miei avvocati. Poi Pantaleo Longo (segretario sportivo del Genoa, ndr), un amico di famiglia che ha creduto fin da subito nella mia innocenza. Si è speso tanto per me e mi ha dimostrato che nella vita si può credere in qualcosa: nelle amicizie disinteressate».

IL RIENTRO E LA MENTE LIBERA – «Bene, sono carico per la nuova stagione. Ora sono molto più leggero, più libero di testa e non vedo l’ora di iniziare e di concentrarmi solo sulla mia famiglia e sul calcio».

L’ESPERIENZA FORMATIVA A PARMA CON CHIVU – «A gennaio ho fatto una scelta e penso che sia stata quella giusta. Sono arrivato in un periodo molto delicato: c’era un gruppo da compattare e abbiamo fatto un grande lavoro a livello umano, nonostante la mia situazione mi abbia un po’ condizionato a livello mentale. Sono stati mesi importanti per me che mi hanno fatto crescere molto»

CHIVU – «Chivu mi è sempre stato vicino e mi ha dato fiducia, mi ha detto che se ero tranquillo lo era anche lui. Non è solo un bravissimo allenatore ma anche un bravissimo uomo. Spero che possa raggiungere tutti i traguardi che sogna, se lo merita».

IL FUTURO È AL GENOA – «A oggi sono un giocatore del Genoa. Ho un legame speciale con tutto l’ambiente e tornerò con grande orgoglio, poi vedremo. Se sarà per un mese, un anno o per tutta la vita, i tifosi meritano che io dia tutto. Ma non dipende solo da me».

LA FIDUCIA RITROVATA NELLA GIUSTIZIA – «Sono contento che la giustizia abbia fatto il suo corso. Ora ci credo ancora di più, significa che la giustizia funziona».