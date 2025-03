Voti Inter-Monza: Inzaghi bene, ma non benissimo. La squadra ha il fiatone, lui vince con una mossa

Voti Inter-Monza, le pagelle della sfida dei nerazzurri dopo la vittoria per 3-2 in rimonta contro i brianzoli. Tutti i dettagli

Come giudicare la prestazione dell’Inter contro il Monza? Guardare il bicchiere mezzo pieno: i 3 punti arrivati in rimonta, la prova di carattere della squadra, l’importanza di mettere pressione sul Napoli? Oppure soffermarsi sulla parte vuota: il calo di concentrazione iniziale, la consapevolezza di avere vinto con enorme fatica contro l’ultima in classifica, per di più con un autogol che ha visto il pallone superare la linea per millimetri? Una risposta può arrivare dal giudizio riservato a Simone Inzaghi dai due quotidiani milanesi, riassumibile in una nota formula: bene, ma non benissimo. L’Inter avanza in classifica, ma qualche elemento di preoccupazione per la lunga volata finale esiste.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6: «Bravo a ritoccare con i cambi un primo tempo disastroso. Più quattro sul Napoli col fiatone, ma del resto non è questo il tempo del relax».

CORRIERE DELLA SERA – voto 6,5: «Vince con i cambi e sale a +4 sul Napoli».