Voti Lazio-Viktoria Plzen, Romagnoli super (ma non troppo) e gli strani casi di Patric, Vecino e Pedro tra sufficienza piena e bocciatura

Tutti i voti per i calciatori della Lazio dopo il pareggio casalingo contro il Viktoria Plzen che è valso il passaggio del turno in Europa League

Ci sono un po’ di contraddizioni nei giudizi sui giocatori della Lazio che, non senza fatica, sono riusciti a impattare 1-1 in casa con il Viktoria Plzen e a guadagnare l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Ecco quelli che più dividono, con differenze di almeno un punto in pagella, secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport.

PATRIC – Per il Corriere nessuno degli uomini di Baroni merita un voto negativo, perciò anche lui riceve un 6: «Occhi iniettati di furore, ferocia senza frenesia fino a un pallone regalato ai cechi e allo scivolone prima del gol di Sulc. Non era titolare dal 16 dicembre, ardore agonistico». Gazzetta lo boccia sonoramente col 5: «Perde una brutta palla nel primo tempo, sul gol di Sulc scivola e lascia un’autostrada all’avversario».

ROMAGNOLI – Nel suo caso forse la provenienza geografica del giornale ha un certo peso. Entusiasta la testata romana, che lo innalza all’8: «Gol all’andata, gol al ritorno. Fede incrollabile, incalcolabili i suoi tre colpi di fila (anche all’Udinese), i suoi recuperi, il suo palleggio, le sue spiazzate. Tutto quello che conta ce l’ha dentro. Iconografia del laziale». Il quotidiano milanese lo reputa ugualmente il migliore in campo, ma lo abbassa al 7: «Dopo il gol dell’andata e quello all’Udinese fa tris in una settimana. Questo ha però un peso specifico enorme».

VECINO – É il caso più clamoroso di visioni diametralmente opposte. Per il Corriere vale 7: «90 minuti di salvataggi, recuperi, spazzate finali, scivolate senza più forze, diagonali. Anche lanci a scavalcare. La completezza». Per Gazzetta addirittura non merita di essere salvato e si becca un 5,5: «I ritmi altissimi imposti dal Viktoria mettono a nudo le sue condizioni non ancora ideali».

PEDRO – Non con le proporzioni del compagno, ma anche nel suo caso idee contrapposte. 6,5 dal Corriere: «Un tiro a giro, un gran recupero e un’occasionissima per Taty. Un tiro nella ripresa. Impulsi elettrici». 5,5 da Gazzetta: «L’aggressività dei cechi gli crea problemi. Sfiora il gol nel primo tempo».