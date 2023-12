VOTI&STATS – Inter Lecce: Barella fantastico, ma c’è chi preferisce Bisseck

Inter-Lecce aveva un doppio condizionamento al fischio d’inizio: la pressione della Juventus, che aveva accorciato la classifica e…

Inter-Lecce aveva un doppio condizionamento al fischio d’inizio: la pressione della Juventus, che aveva accorciato la classifica, una situazione ormai abituale che in nerazzurri hanno sempre dimostrato di assorbire senza troppi problemi; l’assenza di Lautaro, un fatto nuovo da gestire. La risposta è arrivata netta: 2-0, nessun particolare problema se non avere dovuto aspettare la fine del primo tempo per passare in vantaggio con Bisseck. Sono stati tanti i tiri dei padroni di casa (20, 13 dei quali dentro l’area di rigore) e l’unico vero numero nel quale la squadra è andata in difficoltà è quello relativo a duelli, vinti di più dagli avversari (53 a 47%). Per quanto riguarda i voti, prendendo in esame Corriere della Sera e Corriere dello Sport, sono due i giocatori che “dividono”, ma per motivi molto diversi.

BARELLA – Per il quotidiano romano merita il 7 e non è il migliore, lo sopravanza Bisseck. Il centrocampista riceve questo giudizio: «Diligente nei compiti da mettere in pratica. Altrettanto efficace quando c’è da confezionare il raddoppio per mettere in cassaforte i tre punti». Va molto oltre il giornale milanese, che lo innalza all’8: «Una serata a cercare assist, finisce con il gol della tranquillità, nel quale è bravo a restare lucido: l’abbraccio per Arnautovic dice tanto».

THURAM – La differenza è lieve, ma è quella passa tra l’essere sufficiente e il non esserlo. Il 6 arriva dal Corriere della Sera: «Senza Lautaro fatica, ma lavora molto nel retrobottega». Il 5,5 è del Corriere dello Sport: «Orfano di Lautaro, compone una coppia inedita e a turno deve affrontare i centrali del Lecce che non gli concedono nemmeno un centimetro. Nel complesso ne viene fuori non una gran serata».

Quanto al tecnico, anche lui è oggetto di diverse valutazioni. Simone Inzaghi resta sul 6,5 per la testata romana, che sottolinea come «porta a termine la missione di cacciare indietro la Juve in classifica nonostante infortuni e stanchezza accumulata». Il Corriere della Sera è più generoso e gli dà un 7 perché «riceve le risposte giuste da un gruppo che ha l’obiettivo scudetto ben chiaro in testa».