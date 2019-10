Wanda Nara: «C’era la possibilità di portare Icardi al Milan»

Wanda Nara parla del trasferimento di Icardi al Psg e rivela che l’argentino sarebbe potuto andare al Milan

Ospite a Tiki Taka, Wanda Nara parla del trasferimento di Mauro Icardi al Psg e rivela che in estate c’è stata la possibilità che si trasferisse al Milan.

«C’era la possibilità di portare Mauro al Milan. Personalmente sarebbe stata più comoda una scelta come questa, rimanendo a Milano, ma una squadra come il Psg è stata la migliore decisione per la sua carriera. Andare in Francia era la scelta più difficile per me. Ma così è stato meglio per la carriera di Mauro» ha dichiarato la showgirl argentina.