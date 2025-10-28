We Are Youth Since 1897: la Juve lancia la Youth Week, sei giorni per celebrare l’identità bianconera attraverso sport, arte, musica, cultura e innovazione

We Are Youth Since 1897: Juventus celebra la sua essenza con sei giorni di sport, arte e musica. La nota del club

Da 128 anni la Juventus non è soltanto una squadra di calcio: è un modo di vivere, un’attitudine, una visione che guarda costantemente avanti. Con questo spirito il club bianconero celebra il suo anniversario dando vita alla Youth Week, una settimana speciale che intreccia sport, arte, musica, cultura e innovazione. Perché essere “youth” non significa avere una certa età, ma coltivare curiosità, coraggio e fiducia nel miglioramento continuo.

Dal 29 ottobre al 3 novembre, la Youth Week proporrà un calendario ricco di eventi e iniziative, offrendo a tifosi e comunità un viaggio tra passato, presente e futuro. Sei giorni per scoprire tutte le sfumature dell’universo Juventus. Il comunicato del club:

COMUNICATO – Da 128 anni, Juventus è molto più di una squadra: è un modo di vivere e di guardare al futuro. Essere “youth” non è una questione d’età, ma di spirito: la curiosità di chi continua a esplorare, il coraggio di chi osa per primo e la fiducia di chi crede che tutto possa essere migliorato.

In questa settimana speciale, che coincide con l’anniversario della nostra fondazione, vogliamo condividere con i nostri tifosi e con la nostra comunità lo stesso sguardo che ci ha accompagnato in ogni epoca: quello di chi guarda avanti con la stessa passione di sempre. Dal 29 ottobre al 3 novembre, Youth Week racconterà l’identità Juventus attraverso sport, arte, musica, cultura e innovazione. Sei giorni per esplorare tutte le sfumature del nostro mondo, tra passato e futuro.

We are Juventus. We Are Youth. Since 1897.

La Youth Week è molto più di una celebrazione: è la dimostrazione di come la Juventus continui a esplorare nuovi linguaggi per raccontare la propria identità e i propri valori. Un compleanno speciale che guarda al futuro con la stessa passione e innovazione che da sempre contraddistinguono il club.

