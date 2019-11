Wenger al Bayern? L’allenatore minimizza: «Non ci siamo ancora parlati»

Wenger è uno dei nomi caldi per il Bayern Monaco, ma ha rivelato di non avere avuto ancora alcun contatto col club

Arsene Wenger è accostato alla panchina del Bayern per il dopo Kovac, secondo il quotidiano Bild è addirittura il favorito.

L’ex Arsenal ha commentato: «Non mi sono mai negato di parlare con il Bayern perché conosco le persone che prendono le decisioni all’interno del club da quasi trent’anni. Ero sul punto di andarci molto tempo fa. Per adesso, non ho parlato con nessuno di loro. Non so nemmeno se ci parleremo».