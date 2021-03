Wenger non ha dubbi: «Pallone d’Oro? Mbappè non deve limitarsi»

Arsene Wenger rinnova ancora la sua stima nei confronti di Mbappè: ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Arsenal

Arsene Wenger torna a parlare di Kylian Mbappè: le sue parole riprese da Foot Mercato.

«Kylian sarà al top del mondo del calcio. A Parigi o a Madrid… Avrà uno o più Palloni d’Oro? Kylian non dovrebbe limitarsi. Ho detto, diversi anni fa, che ci sono somiglianze tra Kylian e Pelé. È un buon esempio da seguire. Pelé ha giocato quattro coppe del mondo, ne ha vinte 3. Kylian, a 22 anni, ne ha giocata una e ne ha già vinta una. La squadra francese, che è stata campione del mondo con giovani dirigenti e con margine, ha tutto per non impedirsi di lottare per la vittoria del prossimo».