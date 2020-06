Werner rivela: «L’Inter mi voleva»

Timo Werner ha rivelato un retroscena di mercato sull’Inter: le dichiarazioni del nuovo attaccante del Chelsea

Timo Werner, ufficialmente nuovo attaccante del Chelsea, ha svelato un retroscena di mercato: «Inter, Manchester United e Liverpool mi volevano. Avrei potuto anche andare in queste squadre, ma l’offerta del Chelsea alla fine si è rivelata la migliore della mia carriera. Il denaro ha giocato un ruolo marginale».

«Per me, il denaro non è mai stato un fattore decisivo, altrimenti avrei potuto andare in Cina. Il Chelsea è una squadra top nel calcio europeo. C’è una squadra di grande qualità, vogliamo arrivare in cima. Non rimpiango la mia decisione nemmeno per un secondo».