Atalanta, il 7 agosto amichevole contro il West Ham: l’annuncio

Amichevole internazionale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: il 7 agosto si vola a Londra per affrontare il West Ham

«In programma un test internazionale per i nerazzurri, che sabato 7 agosto al London Stadium di Londra affronteranno il West Ham. Il calcio d’inizio sarà alle 15.00 ora del Regno Unito (16.00 CEST). Fondato nel 1895, il West Ham United Football Club è una società calcistica professionistica inglese con sede a Londra, ricca di tradizione e storia. Il London Stadium è la loro nuova casa (dal 2016), che può contenere fino a 60mila spettatori.

Nell’ultima stagione, il West Ham è arrivato sesto in campionato e si è qualificato per la prossima UEFA Europa League».