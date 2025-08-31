West Ham, muro per Lucas Paquetà: respinto l’assalto dell’Aston Villa. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

Il futuro dell’ex Milan Lucas Paquetà, talentuoso trequartista brasiliano classe 1997, sembra ormai tracciato: resterà al West Ham United. Nonostante il forte interesse dell’Aston Villa, il club londinese ha ribadito con fermezza la propria intenzione di non privarsi di uno dei suoi giocatori più preziosi.

Secondo fonti vicine alla trattativa, i Villans avevano avanzato una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 50 milioni di sterline. Un’offerta importante, ma insufficiente a smuovere la dirigenza degli Hammers, determinata a trattenere il proprio numero 10. Paquetà, arrivato a Londra nel 2022 dal Lione, è diventato rapidamente un punto di riferimento tecnico e creativo per la squadra.

Una scelta strategica in un momento cruciale

La decisione del West Ham matura in un contesto delicato: l’inizio di stagione non è stato semplice e la società vuole dare continuità al progetto tecnico guidato da Julen Lopetegui, allenatore spagnolo noto per la sua organizzazione tattica e la valorizzazione del possesso palla. Cedere un elemento chiave a fine mercato significherebbe indebolire la rosa in una fase in cui trovare un sostituto di pari livello è quasi impossibile.

Paquetà, con la sua visione di gioco e la capacità di incidere sia in fase di rifinitura che di finalizzazione, è considerato imprescindibile per il centrocampo. La sua permanenza è vista come fondamentale per ritrovare equilibrio e continuità di risultati, obiettivi prioritari per risalire la classifica di Premier League.

Un segnale forte al mercato

La dirigenza degli Hammers ha eretto un vero e proprio muro, respingendo ogni approccio e lasciando intendere che solo un’offerta fuori mercato potrebbe far vacillare la loro posizione. Il messaggio è chiaro: il West Ham non intende sacrificare i propri leader tecnici, soprattutto in un momento in cui la squadra ha bisogno di certezze.

Per l’Aston Villa, che cercava un rinforzo di qualità per puntare all’Europa, si tratta di uno stop significativo. Per Paquetà, invece, la conferma a Londra rappresenta l’occasione di consolidare il proprio ruolo da protagonista e guidare il West Ham verso una stagione di rilancio.