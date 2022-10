Wolverhampton, Lopetegui rinuncia per problemi famigliari

Lopetegui, ad un passo dal sedersi sulla panchina del Wolverhampton, rifiuta l’offerta degli inglesi per motivi famigliari

Julen Lopetegui non siederà sulla panchina del Wolverhampton. Salta l’intesa tra il tecnico e il club ingelse per sostituire Bruno Lage sulla panchina degli Wolves, diciottesimi in Premier League.

La decisione del tecnico è di natura famigliare: Lopetegui, esonerato dal Siviglia, infatti non vorrebbe lasciare la Spagna per potersi prendere meglio cura del padre novantaduenne.