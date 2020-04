Raul Jimenez è uno dei giocatori più importanti del Wolverhampton. Il messicano gode di tantissimo minutaggio

Prima del Wolverhampton, Raul Jimenez si distingueva per la discontinuità. Oltre ai pochi gol fatti, non era in generale un titolare inamovibile della squadra: gli allenatori lo utilizzavano anche a gara in corso.

The Most Used Premier League XI (% of Minutes Played) pic.twitter.com/teXa5FoCPh — WhoScored.com (@WhoScored) April 14, 2020

Oggi, però, il messicano è uno dei principali generatori di occasioni dei Wolves, con Nuno Espirito Santo che lo fa scendere in campo quasi sempre. Whoscored.com ha stilato un undici con i giocatri più utilizzati della Premier: come si può vedere, Raul Jimenez è la seconda punta per minuti giocati di tutto il campionato.