Wolverhampton, stasera la firma di Diego Costa

In serata ci sarà la firma tra Diego Costa e il Wolverhampton. Tutte le carte in regola ed è arrivato il permesso di lavoro dello spagnolo

Tutto pronto per il passaggio di Diego Costa al Wolverhampton. Come riportato da Fabrizio Romano, il ricorso degli inglesi per il permesso di lavoro è stato vinto e in serata arriverà la firma dell’attaccante spagnolo.

Diego Costa arriverà a parametro zero, dopo essere rimasto svincolato in estate dall’Atletico Mineiro.