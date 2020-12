Woodward: «Il Manchester United non prenderà parte alla Superlega europea»

Il vice presidente esecutivo del Manchester United, Ed Woodward, ha affermato che il club non parteciperà alla Superlega europea

Il vicepresidente esecutivo del Manchester United, Ed Woodward, ha affermato che il club non prenderà parte a nessuna lega separatista europea, sottolineando che i cambiamenti nella competizione dopo il 2024 devono essere “complementari ai fiorenti campionati nazionali”. Queste le sue parole riportate dal Guardian durante forum dei fan dello United il 20 novembre, i cui verbali sono stati ora pubblicati.

«La maggior parte del mio tempo [per quanto riguarda le competizioni europee] è concentrato, attraverso l’ECA e l’UCCCSA [una joint-venture tra ECA e Uefa] , sul rafforzamento delle attuali competizioni per club Uefa. Il dialogo si concentra su di loro che continuano a essere partite prevalentemente infrasettimanali con un impatto minimo o nullo sulla Premier League. Riteniamo che qualsiasi modifica alla competizione europea dopo il 2024 debba essere complementare ai fiorenti campionati nazionali. Altri campionati nazionali si sentono allo stesso modo, riflesso nella conversazione con le nostre controparti in altri club e paesi».