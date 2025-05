Xabi Alonso al Real Madrid? Il Bayer Leverkusen ha già individuato il suo successore

Xabi Alonso sempre più vicino alla panchina del Real Madrid, il Bayer Leverkusen intanto avrebbe già scelto il successore

Xabi Alonso è il principale candidato per succedere ad Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, ma prima di qualsiasi trattativa ufficiale si attende l’annuncio del club spagnolo sul futuro del tecnico italiano. Secondo quanto riportato dalla BILD, Alonso – che ha una clausola nel contratto con il Bayer Leverkusen valida solo per Real e Liverpool – potrebbe trasferirsi subito dopo la comunicazione ufficiale dei Blancos.

In caso di addio dello spagnolo, il Bayer Leverkusen valuta come possibile sostituto Francesco Farioli, attuale allenatore dell’Ajax e primo in Eredivisie. Sempre secondo la BILD, il profilo dell’italiano piace per la sua idea di calcio moderna, equilibrata e in continuità con quella di Alonso. Sotto contratto fino al 2027, Farioli ha una clausola rescissoria da 5 milioni di euro che il club tedesco conosce bene.