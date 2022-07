Barcellona, Xavi spegne il sogno Messi: «Impossibile un suo ritorno»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Messi in Spagna

«Ha un contratto ed è impossibile in questo momento. Messi è il miglior calciatore del mondo e della storia. Il presidente Laporta ha già detto che la storia di Messi con il Barca non è finita, ma ora non è il momento di parlarne».