Inter, Sanchez rifiuta il Marsiglia e sogna il Barcellona

Inter, ennesimo muro di Alexis Sanchez alla cessione: rifiutato il Marsiglia e intanto il cileno sogna il ritorno al Barcellona

Ancora un veto di Alexis Sanchez alla cessione. Il calciatore cileno per ora rimane all’Inter, da separato in casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore Sanchez ha detto di no all’offerta dell’Olympique Marsiglia.

La volontà del cileno, sempre secondo il giornale torinese, sarebbe quella di ritornare al Barcellona.