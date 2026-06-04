Morleo: «La scomparsa di Oikonomou mi ha messo molta tristezza, vi racconto un aneddoto su di lui. Tedesco? Perfetto per il post Italiano a Bologna» – ESCLUSIVA

Morleo, ex calciatore del Bologna e non solo, ha parlato in esclusiva a Calcionews24: le sue dichiarazioni

Archimede Morleo, ex calciatore del Bologna tra le altre, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ciao Archimede, vorrei iniziare con te con un pensiero sulla scomparsa di Oikonomou e magari un ricordo o un aneddoto che ti lega a lui…

«Con Marios abbiamo condiviso lo spogliatoio quasi 3 anni tra Bologna e Bari, già dal primo anno del suo arrivo abbiamo legato subito. Mi ha messo molta tristezza la sua scomparsa e soprattutto per come è arrivata. Più che un aneddoto se penso a lui la prima cosa che mi viene in mente è la sua imprecazione o modo di salutarti che era con un bel “MALAKA” parola greca che non tradurrò, tanto che noi alla fine lo chiamavamo così».

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Passando ad analizzare la stagione del Bologna, come analizzi il percorso dei felsinei quest’anno e cosa ne pensi dell’addio di Italiano?

«Negli ultimi 2 anni ci aveva abituato a cose fantastiche, devo dire che per quanto mi riguarda forse è mancato il fattore Dall’Ara visto che ha raccolto pochi punti in casa. Quei punti che servivano per agganciare l’Europa. Per me italiano è un grande allenatore, dispiace il suo addio».

Pensi che Domenico Tedesco, da poco ufficializzato, sia la scelta giusta per sostituirlo?

«Parliamo di un tecnico giovane e già con un bel curriculum. Credo sia la scelta giusta per Bologna».

Dove vedrebbe bene Italiano e, se potesse parlare con lui, gli consiglierebbe un’esperienza all’estero?

«Non sono certo la persona giusta per dare consigli a Italiano ma una big italiana o estera la meriterebbe».

SI RINGRAZIA ARCHIMEDE MORLEO PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA