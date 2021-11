Xavi al Barcellona ci siamo: ormai è questione di tempo

Per il ritorno di Xavi al Barcellona è tutto praticamente pronto: ormai è una questione di tempo

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, Xavi al momento è al lavoro con l’Al-Sadd per la risoluzione del contratto e completare il suo passaggio al Barcellona.

Le due società sono in continuo contatto per l’accordo. Intanto nelle prossime ore ci sarà l’ultimo incontro tra Xavi e i suoi giocatori dell’Al-Sadd, poi preparerà le valigie per tornare in Spagna, direzione la sua Barcellona.