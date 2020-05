Xavi e la “manita” al Real del 2010 – VIDEO

Stefano Borghi, ai microfoni di DAZN, ha ricordato l’umiliante manita inflitta al Real Madrid da parte del Barcellona

«Il momento culminante di maggior distanza di più scioccante differenza nella più alta e aspra rivalità del nuovo millennio è andata in scena il 29 novembre del 2010. A Barcellona, al Camp Nou nel clasico Barça contro Real. Guardiola contro Mourinho. I Blancos si presentano in Catalogna da imbattuti ma vengono umiliati e travolti. 5-0, manita blaugrana dopo più di 15 anni. Uno schiaffone talmente sonoro da aver avuto eco in tutto il mondo».