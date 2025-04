Juve, botta alla coscia per Yildiz: a rischio la sfida contro il Parma? Le ultime

Juve, botta alla coscia per Kenan Yildiz in allenamento: l’attaccante a rischio per la sfida contro il Parma? Le ultime

Kenan Yildiz è in dubbio per la sfida di lunedì contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A. L’attaccante turco classe 2005 ha riportato una botta alla coscia durante l’allenamento odierno, e le sue condizioni destano una certa preoccupazione in casa Juve.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, al momento non sono previsti esami strumentali, ma lo staff medico bianconero segue con attenzione l’evoluzione del fastidio. La presenza del giovane talento al Tardini è a rischio e verrà valutata nei prossimi giorni.