Yoshida: «Eccitati per la Serie A. Voglio restare alla Sampdoria»

Maya Yoshida ha parlato della ripresa della Serie A e del futuro alla Sampdoria: le dichiarazioni del difensore giapponese

Maya Yoshida ha parlato dell’imminente ripresa della Serie A e del futuro alla Sampdoria durante un’intervista rilasciata a Fox Sports Asia: «È stato un periodo difficile per tutti, specialmente per noi che abbiamo avuto dei positivi in squadra. Ma finalmente tutti sono risultati negativi e finora va tutto bene».

«Siamo veramente eccitati all’idea di tornare in campo. Il Covid ci ha portato via più del tempo del previsto, ma il mio, o meglio il nostro obiettivo, non è cambiato: restare in Serie A. È per questo che sono venuto qui. Mi sento molto bene, sono in forma e sono pronto per tornare a giocare», ha ammesso Yoshida.