Yoshida spaventa la Sampdoria: «Non conosco il mio futuro»

Il giapponese Maya Yoshida ha commentato il suo futuro: le dichiarazioni del difensore della Sampdoria

Maya Yoshida, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di espn.co.uk del suo futuro in Serie A.

OBIETTIVI – «Ogni giorno è il mio momento migliore. Cerco di migliorare ogni giorno e non guardo troppo al passato. La cosa più importante è ciò che farò d’ora in poi. Devo aiutare il mio attuale club e convincere le persone che hanno avuto dubbi, questo è il mio obiettivo principale in questo momento».

RITORNO A CASA – «Non so cosa riservi il futuro, molte persone mi chiedono se tornerò nel campionato giapponese un giorno. Dipende dall’offerta, dai tempi, dall’occasione, tutto è possibile. Mi sto godendo la nuova sfida in questo momento e una cosa è chiara: voglio giocare in Europa il più a lungo possibile. Allo stesso tempo, voglio aiutare a creare una nuova storia per il calcio giapponese».