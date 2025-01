Zaccagni post Lazio Real Sociedad: «Abbiamo fatto un cammino importante in Europa. Sulla mia confidenza con il goal...»

Le parole di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in Europa League con la Real Sociedad

Mattia Zaccagni, attaccante biancoceleste, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Lazio Real Sociedad di Europa League. Di seguito le sue parole.

SI SENTONO FAVORITI – «Sicuramente abbiamo fatto un cammino europeo importante. Abbiamo affrontato tutte le partite con tanta attenzione e alto livello e siamo contenti perchè in pochi se lo aspettavano e noi ci credevamo. Abbiamo pensato sempre partita dopo partita e siamo molto contenti di questo».

NUOVA CONSIDERAZIONE PER L’EUROPA LEAGUE – «Il mister ci ha dato questa mentalità: che ogni competizione dovevamo affrontarle nello stesso modo, che sia Campionato, Europa League e Coppa Italia. Infatti abbiamo dimostrato in tutte e tre di averle affrontate nel modo giusto».

MAGGIORE CONFIDENZA CON IL GOL – «Ho preso tanta fiducia in me stesso e questo mi ha aiutato molto. C’è da dire che la mia carriera è iniziata da interno di centrocampo e quindi ero più propenso a servire l’attaccante piuttosto che a tirare. Sono migliorato tanto in questo, ma l’importante è segnare o fare assist. Chi fa gol non conta».

VITTORIA CHE AIUTA PER IL CAMPIONATO – «Il mister ci ha detto questo: vincere stasera ci aiuta a preparare la sfida con la Fiorentina, perchè quando vinci poi prepari le partite con il sorrise e hai più fiducia e lavori meglio. Pensavamo che un pareggio poteva bastare, ma siamo entrati con la fame di vincere e si è visto».