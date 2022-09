Zaccardo: «Kvaratskhelia l’ho scoperto io. Bravo il Napoli a prenderlo»

Cristian Zaccardo, ex calciatore e agente Fifa, ha parlato di Kvaratskhelia ai microfoni del Corriere della Sera

Cristian Zaccardo, ex calciatore e agente Fifa, ha parlato di Kvaratskhelia ai microfoni del Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni:

«Io ho dato il mio contributo nel passaggio di Kvaratskhelia al Napoli facendo da intermediario. Poi sono stati bravi i dirigenti del Napoli e gli agenti a chiudere la trattativa. In Georgia ho tanti amici e vado spesso, il calcio è in crescita. Conosco il giocatore da un paio d’anni e avevo iniziato a proporlo in giro per l’Europa. Calcisticamente stravedo per lui e mi speravo in una sua partenza forte e ora spero possa diventare uno dei più forti al Mondo nel suo ruolo. In Serie A potrebbero arrivare altri georgiani e questo non mi meraviglierà».