Zaccheroni operato: rimosso l’ematoma alla testa

Operazione riuscita per Alberto Zaccheroni: al tecnico è stato rimosso un’ematoma alla testa dopo l’incidente dei giorni scorsi

Migliorano, anche se rimane in prognosi riservata, le condizioni di Alberto Zaccheronni. Il tecnico è stato operato per rimuovere l’ematoma alla testa venutogli dopo che ieri era stato ricoverato in seguito ad una caduta da due metri di altezza.

Rimangono ancora da chiarire le cause dell’incidente, se dovute ad un malore o meno, ma secondo quanto riportato da TMW, il tecnico non sarebbe in pericolo di vita.