Zalewski Inter, affare fatto! Accordo con la Roma e visite mediche già fissate: le ultimissime

Zalewski Inter, affare fatto! Accordo con la Roma e visite mediche di rito già fissate per l’ormai ex giallorsso: le ultimissime di mercato

Ci siamo, ufficiale ora l’accordo tra il calciomercato Inter e la Roma per Nicola Zalewski. L’esterno classe 2002 andrà a prendere il posto di Buchanan in prestito ora al Villarreal . Zalewski si trasferirà in nerazzurro con la stessa formula, Fabrizio Romano rivela i dettagli dell’affare

ZALEWSKI INTER – «L’Inter trova l’accordo per l’acquisto di Nicola Zalewski dall’AS Roma, eccoci qui! L’accordo è imminente, come rivelato in mattinata, e ora è in fase di siglatura tra tutte le parti. Zalewski rinnova con la Roma, poi passa all’Inter: prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. Visite mediche in programma».

Il giornalista Pasquale Guarro, ha aggiunto poi che, la data fissata per le viste mediche del calciatore è di lunedì, mentre il ragazzo è atteso a San Siro per assistere dagli spalti al derby di Milano.