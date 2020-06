Zanardi, grave incidente stradale: portato in ospedale con l’elisoccorso

Grave incidente in handbike per Alex Zanardi: il campione paralimpico è stato trasportato in ospedale in elisoccorso

Come riporta l‘ANSA Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza e da quanto si apprende sarebbe rimasto coinvolto un mezzo pesante. Il campione paralimpico è stato portato in ospedale con l’elisoccorso.

Sempre secondo l’ANSA sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E’ stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. Arrivano anche le prime ricostruzioni dell’incidente: sembra che Zanardi, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra abbia perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion.

19:50 – Il commissario tecnico della Nazionale italiana di paraciclismo Valentini ha affermato che l’incidente ha interessato la testa e che la carriera ciclistica di Zanardi è finita (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI).

20:00 – L’atleta in questi minuti è stato portato in sala operatoria, ove si sottoporrà a un delicatissimo intervento chirurgico.