Zanardi, parla l’autista: «Sono devastato, ho capito subito fosse grave»

Alex Zanardi si trova ancora ricoverato all’ospedale di Siena in gravi condizioni dopo l’incidente di due giorni fa

Tutto il mondo dello sport spera in una bella notizia ma attualmente Alex Zanardi si trova in gravi condizioni ricoverato all’ospedale di Siena. Queste le parole dell’autista, che guidava l’autocarro che si è scontrato con l’handbike, al Tg2.

«Sono devastato. Ho immaginato subito fosse grave, c’erano quelli che erano in bici con lui e l’abbiamo soccorso subito. Non ho sentito se per caso ha parlato dopo l’incidente, non ho avuto modo di capirlo, c’era tanta gente intorno. Mi dispiace da morire, era una grande persona, provvederò da solo a scrivere un messaggio alla famiglia, vorrei parlare con loro. Sono veramente dispiaciuto».