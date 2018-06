Zanetti sta con Icardi: «Meritava di essere al Mondiale»

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato di Mauro Icardi e dalla sua esclusione dal Mondiale in Russia

Il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti, al momento commentatore tecnico per Mediaset Premium ai Mondiali di Russia, ha parlato nuovamente dall’Argentina e dell’esclusioni di Mauro Icardi da parte di Sampaoli: «Avrebbe meritato la convocazione, al di là di quello che è riuscito a fare in maglia nerazzurra in questi anni. Ha segnato molto e quando è stato chiamato con la Nazionale, ha fatto sempre pronto. Meritava una chance, anche non da titolare».

L’ex giocatore ha continuato: «Ci è rimasto davvero male, ci ha sperato fino all’ultimo momento. Perché è stato escluso? In Argentina si dice che sia accaduto per motivi extra calcistici, ma non voglio crederci. Credo si sia trattata di una scelta tecnica da parte di Sampaoli, che ha preferito portare Aguero ed Higuain».