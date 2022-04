Zaniolo, infortunio reale: ma ha perso il posto da titolare. Le ultime sulla probabile assenza contro la Sampdoria

Ieri Mourinho ha fatto il suo show in conferenza stampa col foglietto da veggente sulle domande rivoltegli in conferenza. La verità è che Zaniolo ha preferito curarsi per bene – l’infortunio è reale – anche sapendo che Mourinho non lo avrebbe schierato dall’inizio. Perché la Roma ripartirà dalla formazione del derby, con il 3-4-2-1.

Zaniolo dovrà impegnarsi per riprendersi il posto da titolare, già dalla partita di Bodo. In tutto questo resta in ballo il futuro: il contratto attuale è in scadenza nel 2024, la Roma ha messo tutto in stand-by fino al termine della stagione, quando le strategie per il futuro saranno più chiare. Lo scrive il Corriere dello Sport.