Zaniolo Juve, i tifosi della Roma in coro: «Sei un re, non andare dai ladri». La reazione – VIDEO

Zaniolo Juve, i tifosi della Roma in coro invitano il giocatore a restare in giallorosso. La reazione del fantasista

Ore calde sul fronte Zaniolo per la Juventus. Il centrocampista si è intanto presentato oggi in quel di Trigoria per foto e autografi con i tifosi della Roma, che non hanno esitato a esprimere il loro dissenso nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto.

🔴 #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Roma, non andare alla #Juventus!”.



Silenzio (inevitabile) del giocatore mentre firmava autografi ai romanisti.



Tutto sul @CorSport #ASRoma #Calciomercato pic.twitter.com/c9yUfV4nL4 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 5, 2022

Nelle immagini raccolte dal Corriere dello Sport, tanti sono stati i messaggi per Zaniolo come“Nico non andare alla Juventus, non andare dai ladri” o“Roma ti ama, qui sei un re”. Il giocatore dal canto suo è rimasto in silenzio senza rispondere.