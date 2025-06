Zaniolo, nuova occasione per rilanciarsi in Italia? Lo cerca il Torino

Nuova occasione per Nicolò Zaniolo di rilanciarsi in Serie A: dopo la stagione complicata tra Atalanta e Fiorentina, ci pensa il Torino

Il Torino sta valutando seriamente un colpo a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo: Nicolò Zaniolo. Il talento classe ’99, che compirà 26 anni il 2 luglio, è alla ricerca di una nuova occasione per rilanciarsi dopo una stagione complicata e frammentata tra Atalanta e Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata hanno iniziato a esplorare la possibilità di riportarlo stabilmente in Serie A, con un progetto tecnico chiaro e ambizioso.

Zaniolo è reduce da un’annata difficile: dopo 14 presenze condite da 2 gol e 2 assist con l’Atalanta, il suo rapporto con Gasperini si è incrinato per motivi tattici. Il trasferimento alla Fiorentina non ha migliorato la situazione: 9 presenze, prestazioni altalenanti e una coda polemica nel finale di stagione. Ora, con il Galatasaray proprietario del cartellino e un contratto valido fino al 2027, l’ex Roma è pronto a valutare nuove destinazioni che possano offrire continuità e fiducia.

Il Torino, dal canto suo, intravede in Zaniolo un’occasione di mercato interessante. La sua duttilità – può giocare sia come trequartista centrale che da esterno offensivo in un tridente – lo rende adatto al 4-2-3-1 che Marco Baroni ha in mente per la prossima stagione. Il dialogo tra il direttore tecnico Davide Vagnati e l’agente Claudio Vigorelli (che cura anche gli interessi del giovane granata Dellavalle) è già iniziato, con l’obiettivo di comprendere i margini per un’operazione in prestito con opzione o obbligo di riscatto.

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma anche dalla strategia del Galatasaray e dai piani di Cairo. Quel che è certo è che il Toro ha fiutato l’occasione e sta riflettendo sul da farsi.