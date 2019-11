Zaniolo sulla Fiorentina: «Mi hanno sottovalutato ma nessun sentimento di rivalsa»

Nella lunga intervista rilasciata al Daily Mail, Nicolò Zaniolo ha parlato del suo passato nelle giovanili della Fiorentina

Nicolò Zaniolo ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese Daily Mail parlando del suo passato con la maglia delle giovanili della Fiorentina. Il trequartista è esploso con la Roma ma prima oltre a quella viola ha vestito anche la casacca dell’Inter e della Virtus Entella.

«Rifiutato dalla Fiorentina? Non mi piace questa parola. Preferisco sottovalutato. Non mi sono sentito rifiutato e non ho nessun sentimento di rivalsa. La mia prima squadra è stata l’Entella e da allora tutto è cambiato molto, ma ho ancora dei bellissimi ricordi. Non dimentico le mie radici»