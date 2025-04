Torino, Zapata ‘corre’ verso il rientro: le immagini dal Fila e le ultime sull’infortunio – FOTO 

Torino, Duvan Zapata ‘corre’ verso il rientro e scalpita per ritornare in campo, ecco le immagini dal Filadelfia e le ultime sul bomber colombiano

Duvan Zapata corre verso il rientro con il Torino, metaforicamente parlando e non solo. Sono trascorsi circa 200 giorni – 192 per l’esattezza – dall’infortunio del bomber di Paolo Vanoli. Erano da poco passate le 22 di sabato 5 ottobre 2024 quando l’attaccante colombiano usciva anzi tempo dal manto erboso di San Siro (tra gli applausi dei tifosi dell’Inter) allacciato tra le cinture di sicurezza della barella dei sanitari.

Una settimana dopo segui il conseguenziale intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro eseguito a Lione. Da quel momento l’avvio del percorso di riabilitazione vissuto dall’ex Atalanta all’ombra della Mole e, peraltro, in rigoroso silenzio sui propri profili social. O almeno…fino ad oggi, più precisamente questa mattina, quando Zapata ha postato una serie di immagini direttamente dal suo account ufficiale Instagram.

Due le storie diramate dal classe ‘91 sulla piattaforma online. Nella prima – “ripostando” il video di un amico – ecco il centravanti intento ad eseguire alcuni esercizi aerobici sulla cyclette. Il contesto del video, naturalmente, è quello dell’apposita area palestra dello stadio Filadelfia. Nella seconda invece, ripresa direttamente da Zapata sul campo principale del centro sportivo granata, sembrerebbe ritratto il figlio Dayton prodigarsi nel segnare un gol dalla distanza a porta sguarnita.

Zapata Torino Filadelfia 2

Storie Instagram a parte, è ormai cosa nota che il numero 91 sia da una manciata di giorni tornato ad allenarsi proprio al Fila. Impegnato a parte sotto l’attenta guida dello staff piemontese per lui saranno ancora necessari (almeno) una manciata di mesi per un effettivo rientro in gruppo. L’obiettivo ‘ufficioso’ e non ancora ‘ufficiale’ in casa Torino sarebbe quello di riavere a disposizione la propria punta di diamante per le prime partite del prossimo campionato, per quanto è auspicabile credere che la parola d’ordine nei mesi più caldi dell’anno rimarrà comunque “prudenza”. Con 34 candeline spente l’ultimo primo d’aprile, un infortunio di tale importanza alle spalle e un’importanza indispensabile nell’economia dello scacchiere vanoliano sarebbe d’altronde quantomeno spregiudicato forzare la mano proprio adesso.