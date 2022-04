Zappacosta: «All’Atalanta sta mancando un po’ di personalità». Le parole dell’esterno di Gasperini

Davide Zappacosta ha parlato a DAZN dopo Atalanta-Verona. Le sue parole.

RAMMARICO – «C’è tanto rammarico ed è un peccato. Purtroppo non è una questione di impegno perchè la squadra sta dando sempre il massimo ma in questo momento ci sta mancando qualcosa dal punto di vista caratteriale, un po’ di serenità e un po’ di personalità. E quando mancano queste cose si fa fatica perché poi sono cose che paghi».

ATTACCO – «Ci sta mancando un po’ di lucidità e un po’ di cattiveria. Quando si arriva lì non è solo una questione di passaggi ma anche di smarcamento. Bisogna avere voglia di fare gol e in questo momento ci sta mancando. Lo dimostrano i dati, non riusciamo più a segnare con continuità e a creare niente di pericoloso. Dobbiamo cercare di lavorare sotto questo punto di vista».