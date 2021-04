Zappacosta: «Ribery non ha fatto apposta. Rigore? Non sono uno che si tuffa»

Davide Zappacosta ha parlato ai canali ufficiali del Genoa al termine della gara con la Fiorentina. Le sue parole sugli episodi più importanti

Davide Zappacosta ha parlato ai canali ufficiali del Genoa al termine della gara con la Fiorentina commentando sia il fallo che ha portato all’espulsione di Ribery sia l’episodio del mancato calcio di rigore.

FALLO – «Ribery non ha fatto apposta. Si è scusato. Mi sono spaventato perché è la stessa gamba in cui mi sono infortunato in passato ma fortunatamente sono riuscito a continuare la partita«.

RIGORE – «Non sono uno che ama fare polemiche o tuffarsi. Io ho sentito la botta da dietro. Possiamo sbagliare, secondo me poteva essere rigore. Sono stato preso in pieno«.