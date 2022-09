Zauri: «Sarri maestro, insegna calcio in Italia e in Europa»

Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio, ha parlato di Maurizio Sarri: «Un maestro ad insegnare calcio in Italia e in Europa»

Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Maurizio Sarri ai microfoni di New Sound Level.

DIFFERENZE SARRI-INZAGHI – «Il sistema di gioco è completamente diverso. Inzaghi ha costruito nel tempo, ha avuto molti anni per costruire una Lazio a sua immagine e somiglianza, quella di Sarri ci sta diventando e questo si nota. Dietro penso manchi qualcosa, Patric fa bene, ma lo vedo come un giocatore adattato: paga in centimetri e in posizionamento alcune volte. Questa squadra mi piace, si è rafforzata, ha un profilo basso: poche chiacchiere e tanta sostanza. Un difetto di Sarri? Per me è un grande esempio per i giovani, a noi ci aiuta molto, è un punto di riferimento e uno dei migliori allenatori in circolazione. E’ un maestro, insegna calcio in Italia e non solo».