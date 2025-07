Ivan Zazzaroni: «La Serie A tra proprietà misteriose, incantatori di serpenti e la Juve di “Billy Beane”. C’è solo un club che è sopra gli altri grazie a una coppia che funziona»

L’analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle proprietà dei maggiori club del campionato di Serie A

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni dipinge il quadro di un calciomercato estivo iniziato sotto una cappa di pressione e incertezza per i top club di Serie A. È una «quasi estate», scrive, in cui le grandi squadre si muovono tra evidenti criticità, ognuna con le proprie peculiarità che ne complicano l’operato. L’Inter e il Milan, ad esempio, sono accomunate da una proprietà fumosa e distante: «non si sa chi sia la proprietà (Lussemburgo, Cayman, Panama) e quanto incida». Una situazione di ambiguità che, secondo il direttore, ne condiziona inevitabilmente le strategie di mercato.

Poi c’è la Juventus, la cui «proprietà è certa da 102 anni», ma che presenta una rivoluzione a livello dirigenziale, con una nuova struttura in cui «come dg, ds e scout il nuovo Billy Beane» si presenta «nelle vesti dell’incantatore di serpenti». La Roma, invece, «ha speso più di tutti, ma alla quale difettano voce e volto», un vuoto di leadership che si spera possa essere colmato dal carisma di Ranieri. La Lazio è il regno incontrastato di Lotito, un «deus ex machina» la cui missione, ironizza Zazzaroni, «è far credere che potrebbe essere presidente del consiglio, della Repubblica e della UE ma troverebbe ugualmente il tempo per occuparsi di Ita Airways». L’unica nota che sembra convincere pienamente il direttore è il Napoli, dove la «combinazione Aurelio-Antonio farà probabilmente la differenza».

In questo scenario complesso, Zazzaroni individua una grande opportunità per le squadre di seconda fascia. Club come «il Bologna, la Fiorentina, l’Atalanta (e il Como?)», infatti, «dagli evidenti imbarazzi e disagi della concorrenza nobile potrebbero trarre enormi vantaggi». Un mercato che si preannuncia quindi imprevedibile, dove le gerarchie del campionato potrebbero essere riscritte non solo dai grandi colpi, ma anche e soprattutto dalle incertezze strutturali delle big.