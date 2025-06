Zazzaroni sicuro: «Ranieri e Gasperini sono quello che mancavano alla Roma, vederli insieme è un piacere»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul nuovo progetto della Roma con Ranieri e Gasperini. I dettagli

Nel suo editoriale odierno, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha analizzato il nuovo progetto della Roma con Ranieri e Gasperini.

NUOVO PROGETTO ROMA – «Non so quanto siano costati a ‘Sterminator’ Dan e Ryan i tanti tentativi falliti e in fondo mi frega il giusto, visto che i milioni bruciati non erano i miei. Penso tuttavia che la Romamericana, due eurofinali e una coppa sempre e solo con JM, sia approdata con fatica alla sintesi definitiva e che possa sviluppare un progetto serio fidandosi di due vecchie volpi che conoscono il nostro calcio come pochi altri e per di più non sono il prodotto delle indicazioni algoritmiche di qualche head hunter».

RANIERI E GASPERINI – «Vedendo uno di fianco all’altro Claudio e Gian Piero ho provato un certo piacere. Nei loro occhi e nelle parole che hanno pronunciato c’era e c’è tutto ciò che in questi anni è mancato alla Roma e all’intero movimento: sostanza e un linguaggio e dinamiche di calcio comprensibili. L’allenatore in pensione e quello in missione si compensano, integrano: Gian Piero ha un carattere che è l’opposto di quello di Claudio il quale ha peraltro ammesso di averlo trovato antipatico. In passato, naturalmente. Gian Piero è fin troppo schietto e diretto (suggerisco all’abilissimo new ceo Jason Morrow di acquistare altre sedie e altri tavoli), Claudio è furbo e malizioso, ne ha viste tante ed è capace di farti credere con il sorriso che la terra è piatta».