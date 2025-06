Gasperini si presenta alla Roma: «Sempre avuto feeling con i tifosi giallorossi. Ranieri mi ha detto questo, e su Dybala...» - Calcio News 24

Gasperini, nuovo allenatore della Roma, si presenta così alla squadra giallorossa. Ecco le dichiarazioni complete

Gian Piero Gasperini è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Roma. In conferenza stampa, l’ex tecnico dell’Atalanta ha tracciato le linee guida del suo progetto in giallorosso, parlando di ambizioni, mercato e del rapporto con la proprietà Friedkin. Fin dalle prime parole è emersa tutta la determinazione del tecnico piemontese, pronto a scrivere una nuova pagina importante della sua carriera.

«Ho parlato con Ranieri, che mi ha raccontato il percorso fatto in questi anni – ha dichiarato Gasperini –. I Friedkin sono molto coinvolti, passano tanto tempo sulla Roma, con grande entusiasmo e ambizione. Hanno visto in me una figura con cui costruire qualcosa. Abbiamo discusso delle difficoltà che il mercato può presentare, ma la proprietà è forte: vuole investire in modo sostenibile per riportare la Roma ai vertici.»

Sulla pressione della piazza, Gasperini ha le idee chiare: «Mi mettete tutti in guardia, ma la pressione qui è anche una forza. Vedo entusiasmo e voglia di fare bene. Se in passato ci sono state difficoltà, vanno corrette. I risultati si costruiscono, come ha fatto il Napoli con lo Scudetto o il PSG in Europa. Se lavoriamo bene, possiamo migliorare la Roma.»

Un passaggio fondamentale è stato dedicato al rapporto con i tifosi: «Il feeling c’è sempre stato, ma contano i risultati. Bisogna partire da quello che ha fatto Claudio Ranieri, che ha dimostrato come la squadra conti più dei singoli. È da lì che dobbiamo ripartire. Serve concretezza, non programmi decennali: bisogna crescere passo dopo passo.»

Sul futuro di Paulo Dybala, Gasperini ha detto: «Spero stia bene fisicamente, è fondamentale. Ma come lui, tanti altri. Dobbiamo avere una squadra dove tutti spingono nella stessa direzione. I singoli vanno valorizzati, ma è l’insieme che fa la differenza. Questo è sempre stato il mio modo di lavorare.»

A chi gli riconosce la capacità di aver valorizzato grandi attaccanti, Gasperini risponde con umiltà: «Erano forti anche prima, io ho solo cercato di tirar fuori il meglio. Le mie squadre segnano tanto, fa parte del mio gioco. Partiamo da ciò che abbiamo, poi valuteremo il mercato.»

Sugli obiettivi stagionali, Gasperini non si nasconde: «Il massimo sarebbe tornare in Champions League. Lo Scudetto? È presto per parlarne. Intanto dobbiamo costruire una base solida, con giovani e calciatori di esperienza, per arrivare un giorno a trattare anche profili oggi fuori portata.»

Alla domanda su cosa sia cambiato rispetto all’esperienza all’Inter, Gasperini ha spiegato: «Oggi sento l’urgenza di dare segnali forti, di creare identità e portare tutti dalla stessa parte. Il campionato è competitivo, le rivali crescono. Servono coesione, mentalità e una squadra con una sua forza interna.»

Sul fronte mercato, non chiude a nulla: «Ci saranno ingressi, ma partiamo da ciò che c’è. Servono calciatori internazionali, ma anche profili emergenti da costruire in casa. Questo è il progetto. Cristante e Mancini ne sono un esempio. Non dobbiamo accontentarci, nemmeno a 30 anni.»

Con Gasperini, la Roma punta su un tecnico esperto e visionario, pronto a coniugare ambizione e sostenibilità. Il nuovo corso è cominciato.