Zeman boccia Totti: «Procuratore? Non è cosa sua»

Zdenek Zeman parla di due suoi ex calciatori ai tempi della Roma: Totti e De Rossi. Ecco le sue parole sui due ex giallorossi

Zdenek Zeman boccia Totti come procuratore. In un’intervista esclusiva per TMW, l’ex allenatore ha parlato così.

ZEMAN – «Totti procuratore? Io non me lo immagino, lo vedo sempre in campo. Penso che non è cosa sua, io lo vedo solo sul campo. Poi è normale pensasse di fare anche altre cose. Molti giocatori si affideranno a lui, speriamo per lui e per i giocatori possa fare bene. De Rossi allenatore? Non è detto che un calciatore che ne ha viste tante possa diventare un buon allenatore. Bisogna vedere, ci prova e si capirà…».