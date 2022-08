Zeman: «Doping, dicono che le cose oggi sono cambiate»

Zeman torna a parlare di doping: «Se oggi ci fossero gli stessi problemi di allora, ripeterei per filo e per segno quello che dissi all’epoca»

Zdenek Zeman, ai microfoni di Libero, è tornato a parlare delle sue dichiarazioni passate sul doping e su Calciopoli.

LE PAROLE – «Se oggi ci fossero gli stessi problemi di allora, ripeterei per filo e per segno quello che dissi all’epoca. Ricordo che nel 1999, al mio secondo anno alla Roma, arrivammo quinti con 21 punti sottratti per strani errori arbitrali. Ora sono fuori dal calcio, come le dicevo, e spero che vicende simili, o come quella capitata a Palomino, rimangano fatti isolati. Ma dicono che le cose siano cambiate. Non è così?».