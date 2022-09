Zeman: «La gente vuole vedere i gol, non gli 0-0»

Le parole di Zdenek Zeman durante il Festival dello Sport a Trento: «Io ho sempre creduto che se fai sport non hai bisogno di farmaci»

Zdenek Zeman è intervenuto durante il Festival dello Sport a Trento. Di seguito le sue parole.

FARMACI – «Abuso di farmaci? Tutti sapevano quello che stava succedendo quando dissi che volevo un calcio fuori dalle farmacie e dagli uffici finanziari. Infatti io ho sempre creduto che se fai sport non hai bisogno di farmaci, quelli li dai ai malati».

STADI – «Ho sempre pensato che servirebbero stadi più grandi, per portare più gente possibile a vedere il calcio. Ma non è compito nostro pensare a come tenere al proprio posto chi non ci sa stare. Si tratta di un problema che dovrebbero affrontare altri».

0-0 – «La gente va allo stadio per vedere i gol, non per gli 0-0 senza movimenti degni di nota. Il succo di questo gioco è fare gol. Poi è normale subirli, soprattutto se affronti una squadra nettamente superiore. E’ difficile batterla, ma non è difficile metterla in difficoltà. In Italia invece si dice che è importante non prendere gol. Sono felice che le mie squadre hanno sempre provato a emozionare la gente».