Zenga: «Cagliari la mia tappa più importante, ecco cosa ho detto a Maran»

Le dichiarazioni rilasciate da Walter Zenga, nuovo allenatore del Cagliari, dopo la conferenza stampa di presentazione

Il nuovo allenatore del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di presentazione insieme al presidente Giulini. Ecco le sue parole.

“IGNORANZA” – «Il Presidente ha ragione, dobbiamo cambiare registro. Dobbiamo andare in campo con la convinzione di avere qualità, esprimendo un calcio migliore. E anche folle. Se non si è folli nella vita non si fa niente. Non dobbiamo più aver paura di sbagliare. Abbiamo due settimane di tempo per preparare la gara con la Spal, per me è un grande vantaggio».

FEELING CON NAINGGOLLAN – «Bisogna ripartire da Radja come da tutti gli altri, ho piena fiducia in loro, per me sono i migliori. Devo trasferire loro l’idea che possano far tornare i tifosi a incitarci».

CAGLIARI – «E’ la tappa fondamentale della mia carriera. Ho dentro l’amarezza della retrocessione di Crotone. Qui secondo me è la mia tappa fondamentale, voglio far sì che sia la mia annata migliore».

MARAN – «E’ il primo che ho chiamato. Ho grande stima di lui, so che amarezza si prova. Quando l’ho sentito, gli ho detto: “Rolando, ho sempre nominato il Cagliari come squadra rivelazione, con uno dei centrocampi più forti della Serie A. Non so cosa sia successo”».

GIULINI – «Ci conosciamo da tanto. E’ stato un impatto in cui devo ridare entusiasmo anche a lui, riportando la squadra dove Maran l’aveva portata. Lui è amareggiato per il periodo, ma questo è un campionato nuovo. In 13 partite dobbiam dare tutto quello che abbiamo».