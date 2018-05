Zenga distrutto: «La retrocessione è una coltellata» – VIDEO

Le parole di Walter Zenga al termine di Napoli-Crotone, match valido per l’ultima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Walter Zenga, allenatore del Crotone, al termine del match perso contro il Napoli che ha sancito la retrocessione dei calabresi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Voglio sottolineare una cosa: al termine della gara i nostri tifosi ci hanno applaudito e incitato. Vorrei dirlo, viste le tante cose che si vedono in giro. Retrocedere fa davvero male, soprattutto dopo aver giocato il nostro calcio. Ringrazio i tifosi: sono stati encomiabili».

L’ex portiere ha continuato: «Mi sento come morto, non ho altri pensieri. Mi dispiace per la gente di Crotone, è unico vivere il calcio in questa città, c’è tanta passione. Non siamo retrocessi per nostri demeriti, ma perché gli altri hanno fatto più punti. Si tratta di una coltellata pazzesca, che credo non riuscirò mai a superare. Il Crotone merita la Serie A. E’ stato difficile tirar su i giocatori in campo, ci credevano e hanno dimostrato di poter mantenere questa categoria».